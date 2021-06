Euro 2020, la UEFA annuncia: “Dagli ottavi il Wembley Stadium potrà riempirsi per il 50% della sua capienza”

Gli Europei 2020 hanno finalmente riportato i tifosi allo stadio e lasciato ben sperare per il futuro del calcio e dello sport. E si prosegue sulla linea della riapertura graduale per ritornare alla totale normalità. Di fatto la UEFA ha comunicato in una nota ufficiale che per le partite della fase ad eliminazione diretta (a partire dagli ottavi) la capienza aumenterà del 50%.

“L’Uefa è lieta di comunicare che la capacità del Wembley aumenterà almeno del 50% per le partite della fase ad eliminazione diretta. Al momento stiamo discutendo con le autorità locali per cercare di consentire ai tifosi di assistere alle partite utilizzando un rigoroso sistema di test e bolla. Significherebbe una loro permanenza inferiore alle 24 ore con spostamenti limitati. Siamo fiduciosi che l’ultima settimana si terrà a Londra“.

Dunque ci saranno più tifosi al Wembley e l’Italia potrebbe essere la prima a testare questo aumento nel numero di tifosi. Infatti, qualora la nostra nazionale si qualificasse prima nel girone A, dovrà affrontare la seconda qualificata del girone C (una tra Ucraina o Austria) proprio a Londra: gli ottavi si giocheranno al Wembley il 26 giugno alle ore 21.