De Luca: “Mascherine? In Campania le porteremo fino a luglio e vedremo per l’estate. Bisogna indossarle anche a contagio zero”

Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha rilasciato alcune dichiarazioni attraverso Facebook. Di seguito quanto evidenziato:

“C’è chi dice che le mascherine vanno tolte a giugno, in Campania invece le porteremo fino a luglio e vedremo per l’estate. Se scattasse la logica della ricreazione sarei preoccupato, Dio non voglia che a settembre ci troviamo con un aumento dei contagi. Portare la mascherina è un piccolo sacrificio rispetto alla chiusura di interi settori economici, per me è da indossare anche quando il contagio sarà quasi azzerato. Serve massima prudenza perché siamo a un quinto di immunizzati e ci sono le varianti”.