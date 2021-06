Chiesa: “Voglio lasciare il segno, porto la mentalità Juve”, ma parte dietro a Insigne e Berardi

L’esterno d’attacco della Juventus non è partito titolare in nessuna delle due partite dell’Italia agli Europei. Il CT Roberto Mancini, per ora, gli ha sempre preferito Berardi sulla fascia destra e Insigne su quella sinistra. Chiesa, però, è fiducioso, anche perché contro il Galles potrebbe avere una chance dal primo minuto.

“Porto in questa Nazionale la mentalità vincente della Juventus, la voglia di non mollare mai, di lottare sempre fino in fondo per raggiungere l’obiettivo. Ora l’Italia ha la maturità per giocarsela contro tutti. Uno spera sempre di giocare, di certo mi farò trovare pronto se il CT mi chiamerà. Ho tanta voglia di lasciare il segno in questo Europeo”.