Il Napoli non affonderà il colpo per Koopmeiners: ritenuta alta la richiesta dell’AZ

Teun Koopmeiners, 23 anni, capitano dell’AZ e nazionale olandese è uno dei profili seguiti dal Napoli per il centrocampo, sul quale c’è, però, la concorrenza dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini da battere. L’edizione odierna de Il Mattino si sofferma proprio sui possibili scenari di calciomercato che potrebbero interessare il giovane olandese.

Anche il Napoli si era inserito nella corsa per arrivare a lui, ma la richiesta dell’AZ di 20 milioni di euro è ritenuta troppo alta dai partenopei che ora si defilano e non affonderanno il colpo. Diverse le intenzioni dell’Atalanta, invece: gli orobici, per convincere il giocatore, possono giocare anche la carta dell’accesso in Champions League.

Ora Koopmeiners sembra sempre più vicino a vestire di nerazzurro.