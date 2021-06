Lippi su Insigne: “Ha fatto un grande campionato. Sa giocare in tutte le zone del campo”

Marcello Lippi, ex allenatore anche della Nazionale italiana, con cui vinse il Mondiale nel 2006, è stato intervistato durante la trasmissione ‘Radio Gol’, su Radio Kiss Kiss. Questi gli highlight della sua intervista:

“Il segreto di questa Nazionale? Qualità dei giocatori e organizzazione tattica, ma più di tutti la serenità trasmessa da Mancini e il senso di appartenenza”



“In cosa assomiglia alla mia Nazionale del 2006? Assomiglia a tutte le squadre vincenti: 2006, ’84, servono quelle cose per costruire una Nazionale vincente”

“Insigne ha fatto un grande campionato. Sa giocare in tutte le parti del campo, sa rifinire le azioni, ma sa anche segnare, come ha dimostrato in questo campionato, giocato ad altissimi livelli e dove ha segnato tanto, anche da fuori”

“Gattuso-Fiorentina? Non parlo finché non sentirò entrambe le versioni. Mi avrebbe fatto piacere rimanesse a Napoli, quando vedevo il rapporto tra lui e i giocatori pensavo a come potesse andare via, aveva creato un ottimo gruppo”