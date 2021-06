Gattuso alla Juve senza Champions: contatto prima di Napoli-Verona! Il retroscena

Il futuro di Gennaro Gattuso è tutt’altro che chiaro. Dopo l’allontanamento da Napoli, si era presentata la Fiorentina di Commisso: il tecnico ex Milan sposa il progetto inizialmente, salvo poi lasciare 22 giorni dopo l’annuncio per divergenze con la società. Adesso spunta un clamoroso retroscena, con protagonista l’attuale AD del Tottenham Fabio Paratici.

Come si può leggere su alfredopedulla.com, sembrerebbe che Gattuso fu contattato da Paratici prima di Napoli-Verona come candidato per sostituire Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus. Poi, il pareggio degli azzurri e la qualificazione dei bianconeri alla Champions League fece virare la dirigenza juventina sulla figura di Max Allegri.

Adesso, però, Paratici e Gattuso potrebbero ritrovarsi al Tottenham di Levy per comporre un tandem tutto italiano per riportare in alto gli Spurs.