Giuntoli prepara le alternative ad Emerson: Tsimikas e Mykolenko tornano nel mirino

Il Napoli è alla costante ricerca di un terzino sinistro. Anche Luciano Spalletti ha subito chiesto un rinforzo per quel ruolo, data la penuria in rosa. Il nome che piace di più a tecnico e società è quello di Emerson Palmieri, che ha una valutazione di dodici milioni di euro ed un ingaggio da oltre quattro milioni. Un’operazione, quindi, complicata, che Giuntoli sta trattando avendo già preparato delle alternative.

Come riporta il Corriere dello Sport il ds azzurro è pronto a tornare su due obiettivi seguiti durante la scorsa sessione di calciomercato estivo. Tornano in voga quindi i nomi di Tsimikas e Mykolenko, attualmente in forza rispettivamente a Liverpool e Dinamo Kiev.

Tsimikas è un classe 1996, acquistato dal Liverpool l’anno scorso. In Inghilterra non ha trovato spazio e perciò potrebbe lasciare i Reds. Acquistato per 13 milioni, il suo attuale valore è di circa 8. Mykolenko invece è un classe 1999, più giovane del greco ma anche più costoso. Il suo valore è di circa 17 milioni, si chiuderebbe intorno a 14. Entrambe le strade non sono semplicissime, ma Giuntoli è già a lavoro.