Idea Svanberg per il centrocampo: arriverebbe solo dopo una cessione

Non si fermano le voci sul calciomercato. Interessi, trattative, sondaggi sono all’ordine del giorno per tutte le squadre. Il Napoli, che dovrà mettere in atto una piccola rivoluzione, è tra le società più attive sotto questo punto di vista. Il tempo c’è, ma Giuntoli è già a lavoro e continua la sua ricerca per rinforzare gli azzurri.

Stando a quanto riportato da Il Mattino il Napoli avrebbe puntato, per il centrocampo, anche Mattias Svanberg, centrocampista svedese in forza al Bologna. Il classe 1999 piace al club partenopeo per la sua qualità in entrambe le fasi di gioco. Il Bologna, però, spara alto: la richiesta è di circa 20 milioni. Il Napoli non potrà affondare il colpo se non dopo una cessione.

Svanberg è un centrocampista centrale con grandi doti atletiche e discreta qualità palla al piede. Destro naturale, alto 185 cm, può ricoprire tutti i ruoli del centrocampo, destreggiandosi al meglio da centrale o mezzala. Nel corso dell’ultima stagione è sceso in campo per 34 volte in Serie A, mettendo a referto ben cinque gol e due assist.