Senesi spera di vestire la maglia azzurra, ma il Napoli dovrà prima cedere un difensore

Continua la ricerca al difensore centrale. Con l’ormai imminente addio di Maksimovic il Napoli deve trovare un sostituto adatto, che dia garanzie e qualità al reparto arretrato. Il pacchetto difensori è attualmente composto da Koulibaly, Manolas, Rrahmani e Luperto, di rientro dal prestito a Crotone.

Proprio per questo motivo il Napoli ha necessità di sfoltire la rosa per poi chiudere una trattativa che va avanti da tempo. Questo è quanto scrive Il Mattino, facendo riferimento all’operazione Senesi. Il centrale del Feyenoord è l’obiettivo numero uno per la difesa partenopea, ma attualmente la trattativa non può andare in porto.

Il Napoli, come si legge, dovrà prima cedere uno tra Koulibaly, Manolas e Luperto per poi tentare l’affondo per l’argentino. Senesi, argentino con passaporto italiano, secondo il quotidiano non vede l’ora di vestire la maglia azzurra. Difensore centrale di assoluta qualità, mancino naturale, quest’anno Senesi ha segnato anche tre gol in trentadue partite di Eredivisie, rimediando solo quattro cartellini gialli e nessuna espulsione.