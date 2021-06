Venerato: “Ospina sarà il primo a partire, Sepe favorito ma Sirigu verrebbe a nuoto”

Nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Ciro Venerato, giornalista ed esperto di calciomercato. Ecco quanto ha dichiarato:

“Ospina? Può lasciare Napoli, molto probabilmente sarà il primo a partire, è forte l’interesse dell’Atalanta. Sepe? Ha il vantaggio di essere cresciuto nel vivaio degli azzurri, non toglierebbe un posto nella lista europea: a questi livelli si guardano anche questi dettagli. Sirigu verrebbe a nuoto a Napoli, ma vorrebbe essere il titolare, ed è difficile poiché il Napoli ha scelto Meret come titolare. Poi, nel calcio non si può mai sapere, però attualmente per Sirigu non ci sono moltissime possibilità.”