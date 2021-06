Per Messias si inserisce anche il Napoli: i dettagli

Un’annata sfortunata per la sua squadra, ma Junior Messias ha stupito tutti nella sua prima stagione in Serie A. Come si può leggere nell’edizione odierna del Tuttosport, oltre all’Atalanta, altre due big avrebbero sondato il terreno per il brasiliano classe ’91: il Milan e, appunto, il Napoli.

Inoltre, Tuttosport scrive: “Una di queste tre società incontrerà sicuramente i plenipotenziari del Crotone nei prossimi giorni. Se dovessimo tracciare una ideale composizione ai nastri di partenza, sicuramente il Torino è la squadra più vicina al giocatore, seguita dall’Atalanta, e poi Fiorentina, Napoli e Milan.”