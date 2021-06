Mancini: “Vittoria strameritata, ma potevamo chiuderla prima. Locatelli? Non è semplice fare due gol per un centrocampista”

Al termine del match di Euro20 Italia-Svizzera, il ct Mancini ha rilasciato alcune parole ai microfoni Rai. Di seguito quanto evidenziato:

“Abbiamo battuto una squadra forte, è una vittoria strameritata. Abbiamo avuto molte occasioni, non era semplice vincere la seconda gara in cinque giorni. Dedico questa vittoria alle persone che soffrono e a tutti gli italiani”

Inoltre il tecnico ha aggiunto ai microfoni di Sky: “Mi è piaciuto che la squadra abbia giocato, anche per la Svizzera non è una squadretta. Abbiamo creato occasioni e fatto il gioco, non era semplice ma abbiamo fatto una grande partita.

Locatelli ha fatto una grandissima partita, con due gol e non è semplice per un centrocampista. L’azione del primo gol è stata bellissima. Cerchiamo di uscire dal basso per mettere in condizione gli attaccanti di fare bene. Abbiamo fatto dei bei gol, ma potevamo chiuderla prima”.