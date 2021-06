Napoli su Koopmeiners, c’è una bozza d’accordo con l’entourage: l’AZ chiede 20 milioni

Toma Basic, ma non solo. La prossima stagione del Napoli passa inevitabilmente per il calciomercato che sta entrando pian piano nel vivo. La società è alla ricerca dei rinforzi giusti per consegnare a Luciano Spalletti una rosa di alto livello con la quale raggiungere l’obiettivo Champions League. Il primo punto in agenda è l’acquisto di un centrocampista, data la partenza di Bakayoko.

Stando a quanto riportato da Il Mattino il Napoli starebbe valutando tanti profili per la mediana. Oltre a Basic, infatti, il club azzurro avrebbe trovato un accordo di massima anche con l’entourage di Teun Koopmeiners, da tempo nel mirino dell’Atalanta. I nerazzurri non riescono ancora a chiudere l’operazione ed il Napoli si sarebbe inserito, chiudendo una bozza d’accordo di 2 milioni di euro a stagione.

La richiesta dell’AZ è di circa 20 milioni, il Napoli attende alla finestra prendendo tempo con gli intermediari. Koopmeiners è sceso in campo proprio contro gli azzurri per ben due volte nel corso della stagione appena conclusa, durante il girone di Europa League. Per Koopmeiners quest’anno 40 presenze e 17 reti, uno score niente male. Il classe 1998 porterebbe a Napoli quantità e qualità, grazie ad una discreta fisicità (alto 183 cm) e ad un mancino sopraffino.