Fiorentina, se parte Milenković può arrivare Maksimović!

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà a Sportitalia, Gattuso avrebbe richiesto una decisa accelerata sul mercato. L’ex allenatore del Napoli, infatti, si aspetta che già entro questo fine settimana la Fiorentina metta a segno un importante colpo in entrata.

Sérgio Oliveira continua ad essere in cima alla lista dei desideri del tecnico calabrese, ma non è da escludere anche un rinforzo nel reparto arretrato. Nel caso dovesse essere ceduto Milenković, infatti, Gattuso avrebbe richiesto a Pradé Maksimović, primo obiettivo da un po’ di tempo in caso di un restyling difensivo.