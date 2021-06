Emerson obiettivo numero uno per la fascia: operazione impossibile in prestito

Nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Ciro Venerato, giornalista ed esperto di calciomercato. Ecco quanto ha affermato:

“Emerson? Obiettivo principale per la fascia sinistra. Spalletti lo conosce dai tempi della Roma, oltre al fatto che De Laurentiis lo adora come giocatore. Sicuramente non arriverà, però, in prestito perché ha il contratto in scadenza col Chelsea nel 2022. Dovrebbe, al massimo, rinnovare coi Blues fino al 2023, per poi trasferirsi al Napoli.”