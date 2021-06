Sale l’interesse per Berge, arrivano smentite su Sissoko

Berge – Giuntoli continua a monitorare tanti profili per il prossimo Napoli. In particolare la mediana è il ruolo su cui si rincorrono più voci di calciomercato e per il quale gli azzurri continuano la ricerca e i sondaggi. Il nome più caldo è quello di Basic, ma la società azzurra ha già pronto più di un piano B.

La Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna dice la sua sulle prossime mosse di Giuntoli. Sarebbe sempre più alto l’interesse per Sander Berge, mediano in forza allo Sheffield United. Alto 195 cm, fa della fisicità la sua caratteristica principale e il suo punto di forza. Mediano di rottura, si destreggia bene anche da difensore centrale, ruolo già ricoperto nel corso di questa stagione prima dell’infortunio al ginocchio. Il cartellino costa poco più di 10 milioni.

La rosea, inoltre, riporta un’altra notizia riguardante gli obiettivi per il centrocampo del Napoli. Giuntoli avrebbe infatti abbandonato la pista che porta a Moussa Sissoko del Tottenham, smentendo le voci di un interessamento. Staremo a vedere come evolverà il calciomercato azzurro.