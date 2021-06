Rai – Venerato: “Al Napoli piace Lykogiannis come piano B, bocciato Junior Firpo. Occhio a Berge in mediana”

Ciro Venerato, esperto di calciomercato, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal, rilasciando alcune dichiarazioni. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Per il terzino e il centrocampista del Napoli filtrano due profili. Il primo è quello di Sander Berge dello Sheffield che continua ad affascinare il club. Mentre come terzino sinistro, Emerson Palmieri è la prima scelta ma la trattativa è complicata per tanti motivi.

Il Napoli valuta anche terzini che costano anche meno, piace molto il greco Lykogiannis del Cagliari, interessa proprio in questa ottica. Non c’è nella lista del Napoli Junior Firpo. Il Milan lo sta trattando, il Napoli lo valuta un ottimo quinto di centrocampo, non un quarto di difesa. Per Nuno Tavares, il Benfica spara altissimo e parte da 30 milioni. Non ci sono le premesse economiche per quest’affare”.