RAI – Venerato: “Se dovesse arrivare un’offerta importante per Insigne sia il Napoli che il calciatore la valuterebbero”

Ciro Venerato, esperto di calciomercato, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal, rilasciando alcune dichiarazioni. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Al momento nessun contatto con Mykolenko. De Laurentiis ha promesso a Luciano Spalletti che entro la fine di agosto gli prenderà un terzino sinistro. Quello di questa estate è un mercato di attesa. Il Napoli già ha fatto alcune valutazioni, bocciando sia Sissoko che Flemming.

De Paul? C’è un problema tecnico, servirebbe se andasse via Fabian Ruiz. In questo momento l’Atletico Madrid si è fatto avanti e fa sul serio per acquistare il centrocampista dell’Udinese.

Rinnovo Insigne? Spero possa restare al Napoli. Paradossalmente un grande Europeo di Insigne lo potrebbe allontanare dal Napoli. Il ragazzo è prossimo a firmare l’ultimo contratto importante della sua carriera, pertanto se dovesse arrivare un’offerta importante da un club sia il Napoli che Insigne la valuterebbero.

Per il terzino ed il centrocampista vi posso fare due nomi reali. A centrocampo Sander Berge dello Sheffield United, mentre a sinistra Lykogiannis del Cagliari. Nella lista non c’è invece Junior Firpo, il Napoli lo ritiene un ottimo quinto ma non un ottimo quarto”.