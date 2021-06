Quattro club su Ospina, spunta l’ipotesi scambio con Consigli

Portiere Napoli – Il ruolo del portiere, si sa, è uno dei più delicati nel calcio. Gioie e dolori accompagnano costantemente i numeri uno delle squadre. Sono loro i protagonisti nel bene o nel male di una sconfitta o una vittoria. Con il tempo però anche questo ruolo si è ridimensionato, adattandosi al turnover del calcio moderno. L’alternanza in porta di David Ospina ed Alex Meret ne è la testimonianza.

Da due stagioni a questa parte, infatti, prima Ancelotti e poi Gattuso hanno scelto di non creare una gerarchia definitiva tra i due. Ospina ha dalla sua esperienza e qualità maggiore con i piedi; Meret è invece giovane ed ha sulle spalle il peso di essere il futuro del Napoli. L’alternanza ha minato però alla serenità del ragazzo, e perciò pare che Spalletti abbia deciso di metterlo al centro del progetto.

Secondo il Corriere dello Sport per questo motivo Ospina potrebbe dire addio al Napoli. Secondo il quotidiano innanzitutto Alex Meret è stato blindato e soprattutto sarà responsabilizzato. A causa di ciò quattro club di Serie A potrebbero provare l’affondo per il colombiano.

In prima linea c’è la Fiorentina di Gattuso, che riabbraccerebbe volentieri Ospina. Interesse forte anche quello dell’Atalanta e della Juve, che ora senza Buffon è alla ricerca di un affidabile vice Szczesny. Ma l’ipotesi più affascinante anche per il Napoli è il Sassuolo: potrebbe, infatti, arrivare uno scambio con Consigli, attuale numero uno dei neroverdi. Portiere di grandissima esperienza ed affidabilità, potrebbe far crescere Meret e dargli sicurezza nonché suggerimenti utili per il massimo campionato italiano, di cui Consigli è ormai un veterano.