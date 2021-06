Rivoluzione Napoli: possibile un mercato senza cessioni e con colpi low cost

Il Napoli continua a programmare la prossima stagione attraverso il calciomercato, sia con cessioni che con acquisti. Il mantra del presidente De Laurentiis è quello di abbassare il monte ingaggi e di cedere, con un’offerta ritenuta adeguata, anche un gioiello della squadra. Gli indiziati erano e sono Koulibaly e Fabiàn Ruiz: le offerte però scarseggiano e il Napoli non ha intenzione di svendere.

Stando a quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno potrebbero cambiare tutti i piani di mercato degli azzurri. Il quotidiano riporta che il presidente non cederà per meno di 60 e 65 milioni Koulibaly e Ruiz. Nel caso in cui non dovessero arrivare queste offerte De Laurentiis riprogrammerebbe il calciomercato.

Il piano B sarebbe quello di non cedere nessuno e di ovviare agli acquisti necessari con soluzioni low cost. Al momento resta infatti da riempire il vuoto lasciato dalle partenze di Hysaj, Bakayoko e Maksimovic, con Giuntoli che è già al lavoro. Staremo a vedere come evolverà il mercato azzurro.