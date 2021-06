Maksimovic vuole il Napoli, aspetta la chiamata di De Laurentiis

Il calciomercato ha infinite strade ed infinite possibilità. Sono questi i pensieri che albergano nella testa di Nikola Maksimovic, difensore in scadenza con il Napoli e che non ha trovato ancora l’accordo per il rinnovo contrattuale. C’è tempo fino al 30 giugno, anche se le strade sembrano destinate a dividersi.

Nonostante ciò, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, Maksimovic vuole solo il Napoli. Stando a quanto riportato dal quotidiano il classe 1991 ha ancora voglia di continuare la sua esperienza in azzurro. Proprio per questo motivo ha messo in stand-by tutte le offerte ricevute, sperando in una telefonata di De Laurentiis.

In quattro stagioni il centrale serbo ha vestito la casacca azzurra per novantanove volte, trovando anche due reti. Complice il primo periodo di adattamento e vari infortuni non ha mai convinto del tutto l’ambiente, ma si è rivelato una pedina fondamentale per il Napoli. Infatti ha sempre risposto presente e al massimo delle sue possibilità quando chiamato in causa, pur non essendo un titolare fisso.