Flemming Napoli – Il Napoli continua a progettare la squadra per Luciano Spalletti. Tante le trattative già in piedi per gli azzurri, che dovranno puntellare la rosa in vista della prossima stagione. Dal terzino sinistro, priorità assoluta, passando per il difensore centrale ed il centrocampista: sarà una lunga estate per Giuntoli. Non solo questi tre ruoli, però, saranno rinforzati: Flemming Napoli potrebbe essere l’affare inaspettato.

Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, il club partenopeo potrebbe tentare l’affondo per Zian Flemming. L’olandese si è messo in mostra quest’anno in Eredivisie con la maglia del Fortuna Sittard ed ha stregato il Napoli. Dodici reti in trentatré partite, due in Coppa d’Olanda, potrebbe essere il vice Zielinski per colpi e numeri.

Zian Flemming, il profilo

Classe 1998, nativo di Amsterdam, Flemming è un trequartista che si destreggia anche da centrocampista centrale e punta. Un vero e proprio jolly che andrebbe a rinforzare gli azzurri grazie alla sua duttilità. Nato nel settore giovanile dell’Ajax, ha militato anche in PEC Zwolle e Nec Nijmegen. Acquistato per ottocento mila euro, il suo attuale valore è di un milione e duecentomila. Un acquisto in linea con la politica societaria del prossimo mercato.

Flemming Napoli

Alto 185 cm, si serve della sua statura per dominare la trequarti avversaria, ma non disdegna il gioco palla a terra. Si avvale di un gran tiro dalla distanza per battere i portieri avversari e riesce spesso a trovare la profondità sfruttando gli eventuali errori delle difese. Destro naturale, utilizza al meglio anche il piede sinistro. Giuntoli potrebbe acquistarlo in virtù della sua duttilità ed anche per dare a Spalletti un vero vice Zielinski. Il polacco per rendere al top ha bisogno di riposare e Flemming sarebbe un’ottima alternativa. Inoltre il pezzo del cartellino è basso, e ciò gioca a favore della trattativa.