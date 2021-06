Nel corso del suo intervento al Passepartout festival, Aurelio De Laurentiis ha dichiarato:

Io ho la scorta alle partite, ma a Napoli da solo la rifiuto, mi voglio sentire libero. Anche se mi scrivono ‘ti uccidiamo’ ‘sei una merda’ perché forse li ho fatti arrestare, con me il compromesso non esisterà mai! Io quando vado a dormire non devo avere problemi, infatti mi addormento subito e mi sveglio molto presto. Morirò domattina? Ma non avrò problemi di coscienza