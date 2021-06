Caso Eriksen, Kjaer esemplare: tutti i calciatori dovranno imparare il massaggio cardiaco

Il caso Eriksen ha destabilizzato tutto il mondo del calcio. Al minuto ’43 della partita d’esordio della Danimarca agli Europei il 29 enne centrocampista dell’Inter si è improvvisamente accasciato a terra, perdendo conoscenza. Probabilmente un arresto cardiaco, che sarebbe potuto essere fatale per Eriksen.

Nonostante ciò la fermezza e la tempestività di Kjaer hanno evitato il peggio. Prima ha liberato le vie aeree del compagno, per poi praticare il massaggio cardiaco fondamentale per salvare il trequartista. Con l’aiuto successivo del defibrillatore Eriksen ha evitato la morte, fortunatamente.

Gravina ha deciso di prendere d’esempio il difensore rossonero per una novità regolamentare che partirà dalla prossima stagione: come spiega l’edizione odierna del QS, non ci si potrà iscrivere ai campionati professionistici senza aver fatto il corso che insegnerà ai calciatori a praticare il massaggio cardiaco e le altre manovre necessarie in casi di emergenza.