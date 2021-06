Basic, il Benfica si inserisce nella trattativa: Napoli pronto a chiudere

Toma Basic è in questo momento l’obiettivo numero uno del Napoli. Il centrocampista croato ha già trovato l’accordo con gli azzurri, che ora stanno definendo gli ultimi dettagli con il Bordeaux. La trattativa è a buon punto ma Giuntoli e De Laurentiis dovranno stringere i tempi a causa della concorrenza.

Secondo la Gazzetta dello Sport, infatti, il Benfica vorrebbe inserirsi nella trattativa. Napoli e Girondini stanno ora discutendo non sulle cifre, ma sulla modalità di acquisto. De Laurentiis e Giuntoli spingono per il prestito con obbligo di riscatto, mentre il Bordeaux vorrebbe subito 10 milioni per la cessione.

Stando a quanto riportato dal quotidiano la minaccia portoghese del Benfica potrebbe convincere ADL ad accontentare i francesi. Il patron infatti non vuole lasciarsi sfuggire il centrocampista ora che è ad un passo dall’acquisto. Prossima, in ogni caso, la decisione definitiva.