Ospina verso l’addio al Napoli: c’è l’Atalanta, ma non è la priorità

L’edizione odierna di Tuttosport parla dei possibili movimenti in uscita dal Napoli nella prossima finestra di calcio mercato. In particolare sulla possibilità di partenza da parte dell’estremo difensore Ospina. Ecco quanto evidenziato:

“Un altro ruolo in cui l’Atalanta è alla ricerca di un nuovo innesto è quello del portiere. Gollini potrebbe lasciare, in entrata si parla di Musso e non trovano conferma le voci relative a un’accelerata pesante per Ospina che è in uscita dal Napoli. Anche in questo caso appare complicato pensare a un nuovo arrivo prima che il numero 95 nerazzurro lasci Bergamo, ma se nessuno si presenta a Zingonia con argomenti adeguati è difficile prevedere blitz improvvisi sul fronte delle entrate”.