Koulibaly e Fabian Ruiz possono essere ceduti con delle offerte importanti

Secondo l’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport”, il futuro di Koulibaly e Fabian Ruiz è ancora tutto da decidere. Il Napoli ha rifiutato, per il primo, una offerta mostre dal Manchester United tre anni fa e per il secondo 50 milioni dall’Atletico Madrid di Simeone lo scorso anno. Ma oggi le carte in tavola sono cambiate: il presidente De Laurentiis è pronto ad valutare nuove importanti offerte, che vadano, rispettivamente, oltre i 70 milioni per il senegalese e i 60 milioni di euro per lo spagnolo.

