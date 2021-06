Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Tempo, il terzino albanese Elseid Hysaj svincolato dal Napoli è in procinto di firmare un quinquennale da 1,7 milioni di euro di base con l’aggiunta di eventuali bonus con la Lazio. Il laterale, col passaggio in bianco celeste, ritroverà il suo ex tecnico Maurizio Sarri dopo le esperienze all’Empoli e al Napoli.

