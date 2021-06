Bargiggia: “Napoli vicino a Thorsby e Berge. In attesa di Emerson spunta un nuovo nome per la fascia sinistra”

Paolo Bargiggia ha parlato ai microfoni di 1 Station Radio nel corso della rubrica “Parola di Bargiggia“. Tanti i nomi accostati al Napoli per la prossima finestra di mercato all’interno dell’intervento del giornalista Mediaset. Ecco quanto evidenziato:

“Per logica di costi e adattabilità alla Serie A, il nome più plausibile è Morten Thorsby della Sampdoria, valutato 8 milioni dai blucerchiati. Sono stati offerti ai partenopei Joao Palhinha dello Sporting Lisbona, costo 15 milioni di euro ma considerato troppo alto dagli azzurri, e Sander Berge dello Sheffield United, costo 12-13 milioni di euro, che è vicino al pari di Thorsby. Continuo con Anguissa del Fulham, anche se i miei canali lo smontano sempre. Si parla anche di Sissoko del Tottenham.

Sul terzino sinistro, il nome nuovo degli ultimi giorni è Pezzella del Parma. Con 4-5 milioni di euro lo puoi portare a casa. Il Napoli è in attesa per Emerson Palmieri, ma non sono in prima linea. Ho meno riscontri su Mandava del Lille. Inoltre, sulla lista di Giuntoli c’è anche Parisi dell’Empoli. I rapporti con l’agente Giuffredi e con l’Empoli potrebbero favorire l’operazione”.