Jorginho in conferenza: “Italia come il mio Chelsea. Ho ancora voglia di vincere. Eriksen? Il calcio va oltre lo spettacolo”

Jorginho ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la conferenza stampa a Coverciano. Di seguito le parole:

CHELSEA, VITTORIA CHAMPIONS

“È stato molto bello. È difficile descriverlo a parole, devi vivere quei momenti per capire. Ho ancora più fame di vincere, vorrei sentire quelle emozioni con la Nazionale, con questi ragazzi che sono bravi e lavorano tanto. La somiglianza con il Chelsea è il gruppo, anche qui c’è un gruppo meraviglioso che ha tanta fame e voglia di dimostrare”.

ERIKSEN E KJAER

“Siamo al centro dello spettacolo ma il calcio va oltre a quello. La passione dei tifosi, il lavoro dietro le quinte di chi ci aiuta tanto, di quello non si parla molto. Il calcio è bello anche per questo, non solo per quello che avviene in campo. Quel che è successo ieri è veramente forte. L’ho sentita molto: in quel momento pensavo ai compagni, ai tifosi, a sua moglie che stava lì. A nome di tutti noi, faccio un grande in bocca al lupo a Eriksen, alla sua famiglia. Gli auguro di essere forte“.

Vincere è bello, dobbiamo essere felici delle vittorie. Festeggiamo quando si vince. È una competizione difficile, non ho visto niente di eccessivo sulle celebrazioni della prima vittoria. Questa squadra non perderà mai l’umiltà e la fame di vincere”.

Infine il centrocampista dell’Italia esprime alcune parole su Marco Verratti: “Non vediamo l’ora di riaverlo perché può aiutarci tantissimo“.