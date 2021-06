Hamisk verso il debutto ad Euro 2020: “Sto bene, non vedo l’ora di scendere in campo. Zielinski tra i pericoli maggiori

L’ex capitano azzurro ,Marek Hamsik, ha parlato in vista del debutto della sua Slovacchia contro la Polonia di Zielinski. Il match avrà luogo domani alla Gazprom Arena di San Pietroburgo alle ore 18.00. Ecco quanto evidenziato:

“Sto bene, sono in forma e pronto a giocare, i polacchi sono avversari decisamente molto duri, hanno qualità immensa in attacco con nomi come Lewandowski e Piotr Zielinski, dovremo stare molto attenti in difesa.

Credo di poter giocare l’intera partita, non vediamo l’ora siamo pronti ad andare in campo, cantare l’inno nazionale e dare tutto quello che abbiamo”.