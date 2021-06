Suggestioni Reinildo e Gudmundsson: Giuntoli ci pensa per il restyling sull’out mancino

Stando a quanto è possibile evidenziare dall’edizione odierna del Correre dello Sport, il Napoli è attivo su diversi fronti di calciomercato: nel momento in cui uno dei due big tra Fabian Ruiz (il più indiziato a partire) e Koulibaly dovesse andar via, i partenopei potrebbero reinvestire i proventi in alcuni rinforzi per reparto.

Per la difesa piace il nome di Reinildo Mandava. Il 27enne mozambicano, fresco campione di Francia con il Lille, ha caratteristiche che piacciono alla dirigenza. Non essendoci più Hysaj, sulla fascia sinistra, con il solo Mario Rui accompagnato da Ghoulam (ancora ai box) serve un rinforzo su quella catena ed il Napoli ci pensa seriamente.

Oltre Reinildo, stuzzica Giuntoli anche il nome di Gabriel Gudmundsson, svedese del Groningen. Dalla sua, ha la giovane età: 22 anni e la giusta maturità. Il ds partenopeo ci pensa e può essere più di una suggestione.

In caso di addio improvviso di Kalidou Koulibaly, il Napoli continua a monitorare anche Marcos Senesi del Feyenoord. L’addio del senegalese, essendo un’ipotesi più remota, affievolisce questa pista.