Per il centrocampo azzurro rispunta l’ipotesi Castrovilli

L’edizione odierna de Il Mattino pone il focus sul centrocampo del Napoli che verrà alla corte di Luciano Spalletti.

Rispunta il nome di Gaetano Castrovilli: il centrocampista della Fiorentina piace molto al Napoli ma ha su di sé le attenzioni delle altre big di Serie A che complicano la pista per arrivare a lui. Il giovane pugliese è stato anche integrato nella rosa degli azzurri ad EURO2020 da Roberto Mancini dopo l’infortunio che ha costretto ai box Lorenzo Pellegrini.

Chissà che proprio un guizzo del giovane viola in questo Europeo non possa convincere il Napoli all’accelerata definitiva per chiudere l’operazione e portarlo alla corte del tecnico di Certaldo.