Demme ed Elmas verso la permanenza: Spalletti ha in mente un nuovo ruolo per il macedone

Il centrocampo sarà certamente uno dei reparti da puntellare per il Napoli in vista della prossima stagione con la probabile cessione anche di Fabian Ruiz. Il numero 8 partenopeo ha molte attenzioni su di sé delle big europee che portano la dirigenza partenopea a guardarsi intorno ma a guardare soprattutto in casa propria per capire da chi poter ripartire.

Uno dei nomi da cui ripartire è sicuramente Diego Demme: il tedesco è incedibile e con ogni probabilità resterà all’ombra del Vesuvio. Chi rivestirà un nuovo ruolo, invece, sarà Eljif Elmas: sempre in cerca della quadra con Gennaro Gattuso, potrebbe trovare finalmente spazio e nuova linfa con Luciano Spalletti.

Il tecnico di Certaldo ha in mente per lui una nuova veste per farlo agire da mediano: dopo esser stato provato da trequartista e come esterno d’attacco da Gennaro Gattuso, ora il macedone è pronto a calarsi in un nuovo ruolo pur di trovar spazio da titolare. Che sia quello definitivo e della consacrazione?