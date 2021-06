Barone sull’obiettivo Milenkovic: “Dovessero arrivare offerte importanti, le valuteremo”

Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, in serata ha parlato del futuro della Viola sui profili social della società. Nei discorsi più interessanti intavolati dal dg, anche il mercato e – su tutti – sono arrivate domande specifiche anche su Nikola Milenkovic, obiettivo del Napoli ma non solo. Queste le parole di Joe Barone sul difensore serbo:

“Niko è importante per la Fiorentina, gioca sempre benissimo. Ha ancora un anno di contratto, noi ci auguriamo che rinnovi e che resti a Firenze. Dobbiamo vedere se arriveranno offerte, se lui ci presenterà delle richieste e cosa vorrà fare. Noi siamo pronti a rinnovare il suo contratto, però se dovessero arrivare offerte le valuteremo“. Il dg viola, dunque, non ha ciuso alla possibilità di cedere il difensore serbo, anzi. Proprio il contratto in scadenza può rendere ancora più forte la volontà del giocatore che, qualora dovesse decidere per la cessione, forzerebbe la società a lasciarlo andare. E il Napoli, come tante altre, lo tiene sempre sott’occhio.