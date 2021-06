Mertens spegne le voci sull’addio al Napoli: il motivo per cui resta riguarda Osimhen

“Non penso che andrò via dal Napoli, non ho alcun motivo per farlo”, queste le parole del folletto belga, Dries “Ciro” Mertens in conferenza stampa dal ritiro del Belgio. Parole forti che non lasciano spazio ad altre interpretazioni.

Il vero motivo per cui il Napoli non si vuole privare di Mertens e per cui anche Spalletti (che apprezza il giocatore) si è opposto alla sua cessione, riguarda Victor Osimhen e la sua quasi certa assenza nel mese di gennaio dovuta alla Coppa d’Africa.

“Per quanto Dries abbia un altro anno di contratto a 4,5 milioni di euro a stagione, Spalletti apprezza tanto il centravanti associativo che aiuta la squadra a sviluppare la manovra e nella prossima stagione bisognerà fare i conti con la Coppa d’Africa che a gennaio toglierà Osimhen al Napoli per un mese”. A rivelarlo, è il Corriere del Mezzogiorno.