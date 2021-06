Il Napoli segue Parisi, l’agente: “Il futuro è deciso, giocherà in Serie A con l’Empoli”

In onda su Radio Marte è intervenuto Mario Giuffredi per parlare del mercato. L’agente di molti calciatori in casa Napoli, ha parlato di un altro suo assistito: Fabiano Parisi. Non è una novità che il Napoli sia interessato al terzino sinistro dell’Empoli e che voglia assicurarsene il rendimento per il futuro.

Le parole dell’agente però lasciano intendere che per il momento, la società toscana non voglia privarsi del suo talento, soprattutto per il ritorno in Serie A: “Il suo futuro è già deciso, deve fare la Serie A con l’Empoli. Altri percorsi non ci sono perché non sono corretti. Nel prossimo calciomercato si vedrà“.

Dunque il giovane terzino avrà la possibilità di mettersi in mostra in Serie A con la società che per prima ha creduto in lui, chissà se il 20enne seguirà i passi di Giovanni Di Lorenzo, approdando al Napoli dopo un anno in Serie A.