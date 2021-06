Il Napoli pensa al ritorno di Sepe ma c’è anche il Genoa: il club ligure fa sul serio

L’arrivo di Luciano Spalletti ha sancito la fiducia totale ad Alex Meret tra i pali. Non sarà più dualismo tra i pali, Ospina probabilmente lascerà Napoli ed al suo posto il Napoli cerca la soluzione migliore. Tra i possibili sostituti c’è sicuramente Luigi Sepe, retrocesso in B con il Parma, e sarebbe un ritorno felice per entrambe le parti.

Il portiere nativo di Torre del Greco accetterebbe di fare da spalla a Meret, fosse solo per tornare nella sua città. D’altra parte, Sepe ha dimostrato di poter fare il titolare in Serie A ed il Genoa ha deciso di affidargli la porta per il prossimo anno. Come riporta Sportitalia attraverso un tweet, il ‘Grifone’ ha puntato il portiere in uscita dal Parma:

“È Luigi Sepe l’ipotesi più calda per la porta del Genoa a caccia di un numero 1: il nativo di Torre del Greco lascerà certamente Parma e ha sorpassato Joronen nel gradimento del Grifone“.

