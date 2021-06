Il Napoli punta Brekalo, impegnato all’Europeo: il Wolfsburg vuole 14 milioni

L’Europeo sarà sicuramente l’occasione per mettersi in mostra per molti calciatori, soprattutto per coloro che hanno già dimostrato di avere talento. Le squadre europee saranno attentissime alla competizione e seguiranno i calciatori in un contesto diverso da quello del club.

L’edizione odierna de Il Mattino si è soffermata sul calciomercato del Napoli ed ha riportato in auge un profilo che piace agli azzurri da diverso tempo: si tratta di Josip Brekalo. L’esterno di proprietà del Wolfsburg parteciperà con la nazionale croata nel girone con Scozia, Repubblica Ceca ed Inghilterra.

“Josip Brekalo, destinato sulla carta a fare da alternativa a Rebic nella Croazia ma nel Wolfsburg è uno degli intoccabili. Per l’ala croata c’è tanta concorrenza, su di lui non c’è solo il Napoli ma anche la Fiorentina, la Roma ed il Milan. La valutazione dei tedeschi è di circa 14 milioni di euro“.