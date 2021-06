Altre due perle di Zielinski: il polacco acquista due case trasformandole in orfanotrofi

L’edizione odierna del Corriere dello Sport riporta il cuore d’oro di Piotr Zielinski: il centrocampista polacco ha acquistato due case nella zona di Zabkowice, nella sua Polonia e le ha ristrutturate trasformandole in orfanotrofi.

“Per anni, nella sua infanzia, – racconta il Corriere dello Sport – ha vissuto con altri bambini: quelli che i suoi genitori avevano preso in affidamento. Dapprima geloso dei suoi affetti, delle sue stanze e dei suoi giochi, poi, col tempo, si è aperto fino a diventarne amico.

Insieme giocavano a pallone nel cortile di casa e quando Piotr si è trasferito in Italia per coronare il suo sogno non ha dimenticato le sue origini ereditando tanto dalla solidarietà dei genitori acquistando due case diventate orfanotrofi. Quando rientra in Polonia ha regali per tutti e gioca a calcio con i più piccoli, ecco perché in patria è ben voluto da tutti per questo motivo”.

Un gesto che dimostra quanto l’uomo Piotr possa essere lo specchio del campione che è sul rettangolo verde.