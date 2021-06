Venerato: “Per il ruolo di terzino sinistro il Napoli sta lavorando sotto traccia per Parisi dell’Empoli”

Dopo il mancato rinnovo di Hysaj e il recupero sempre incerto di Faouzi Ghoulam, Giuntoli sta lavorando per regalare a Spalletti un nuovo terzino sinistro. Oltre ai già sondati Emerson e Reinildo, negli ultimi giorni è emerso l’interessamento del Napoli per il classe 2000 Fabiano Parisi, di proprietà dell’Empoli.

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato, durante Radio Goal, la trasmissione sportiva di Radio Kiss Kiss Napoli, ha confermato questa trattativa: “Per il ruolo di terzino sinistro il Napoli sta lavorando sotto traccia con l’Empoli per bloccare Parisi“. Cresciuto nel Benevento, l’esterno del club del presidente Corsi si è messo in mostra quest’anno nell’Empoli di Dionisi, mostrando grandi margini di miglioramento. Arrivato a settembre 2020 nel club toscano dall’Avellino, dove ha giocato un’ottima Serie C, ha inizialmente fatto fatica ad imporsi negli schemi della squadra, ma da novembre in poi si è ritagliato il suo spazio nel percorso per la promozione del club. Alla fine le presenze totali stagionali sono state 20, condite da 1 gol e 2 assist.

I discorsi sono stati proficui, visti anche gli ottimi rapporti tra le due società, ma nulla è detto, anche perché il mercato è lungo e Giuntoli dovrà fare le giuste valutazioni. Soprattutto per il momento storico che sta vivendo il calcio, Parisi può essere una soluzione low cost interessante, siccome parliamo di un nuovo possibile talento.