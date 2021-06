Mercato in uscita: Maksimovic verso la Lazio, Hysaj conteso da biancocelesti e Fiorentina

Il Napoli dalla prossima stagione farà a meno di due calciatori attualmente in scadenza di contratto. Si tratta di Nikola Maksimovic ed Elseid Hysaj. Entrambi non hanno trovato l’accordo per il rinnovo e sono ora free agent: andranno via a zero verso la società che preferiranno.

Su Nikola Maksimovic, come riportato dal Corriere dello Sport, è forte la pressione della Lazio. Maurizio Sarri, neoallenatore biancoceleste, allenò il serbo già durante l’esperienza a Napoli. Periodo non propriamente felice per Maksimovic, anche a causa di infortuni che ne minarono la continuità. Ma conoscere già gli schemi di Sarri è un ottimo vantaggio.

Fedelissimo invece del mister toscano fin dai tempi di Empoli è Hysaj. L’albanese è stato un titolare inamovibile nel triennio sarriano ed è pronto ora a seguire il suo mentore. Su di lui c’è però anche l’interesse della Fiorentina: Gennaro Gattuso ha apprezzato molto il terzino, e vorrebbe portarlo con sé a Firenze.