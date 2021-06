Lo voleva il Napoli, Dionisi sarà il nuovo allenatore del Sassuolo: i dettagli della trattativa

A sorpresa, è fatta per il futuro dell’allenatore Alessio Dionisi, che ha traghettato l’Empoli verso il successo in Serie B e alla nuova promozione nella massima categoria. Non con la Sampdoria, come era stato annunciato nei giorni scorsi visti i contatti intensificati tra le due parti, ma con il Sassuolo. L’allenatore era stato cercato anche dal Napoli nell’arco degli ultimi mesi, con l’addio di Rino Gattuso in vista.

Secondo Sky Sport, i neroverdi, per vincere la concorrenza dei doriani, hanno preparato un’offerta con la stessa moneta offerta dalla squadra genovese: il Sassuolo ha garantito all’Empoli il futuro acquisto di uno dei propri giocatori. Anche con la Sampdoria la trattativa si era sviluppata in un senso simile: l’Empoli aveva chiesto alla Samp il prestito annuale e interamente pagato dalla Doria del difensore Gianmarco Ferrari (che ha un ingaggio pari a 1,3 milioni di euro l’anno), offerta che la Samp ha rispedito al mittente. Adesso, a chiudere fulmineamente, è il Sassuolo.