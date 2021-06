La Fiorentina soddisfa le richieste di Gattuso: trattativa avanzata per Gonzalez

Il giornalista di Sky ed esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al mercato della Fiorentina di Gattuso. I viola portano avanti da circa una settimana in gran segreto la trattativa per Nicolas Gonzalez, attaccante argentino classe 1998 in forza allo Stoccarda.

Nel 2020 il giovane era nella lista dei desideri di mercato del Napoli e del suo ds Cristiano Giuntoli. 20 milioni di euro pronti per il talento argentino, la richiesta è di 25, la distanza potrebbe essere colmata con i bonus. La Fiorentina ascolta il suo nuovo allenatore Gattuso e vuole regalargli un esterno di grande qualità.