Fiorentina su Milik, pronto l’assalto per affiancarlo a Vlahovic: vantaggi anche il Napoli. I dettagli

L’ennesimo infortunio della sfortunatissima carriera di Arek Milik, ex Napoli, ora al Marsiglia, gli impedirà di prendere parte all’Europeo insieme alla sua Polonia. L’attaccante 27enne, arrivato in Francia a gennaio scorso, è comunque riuscito a lasciare il segno nella seconda metà di stagione, segnando 9 gol, e attirando le attenzioni di alcune squadre della nostra penisola.

Su tutte la Juve, vecchia fiamma già delle estati passate, e adesso anche la Fiorentina, interessata per regalare a Gattuso, altro ex Napoli, una punta da affiancare alla stellina Vlahovic. Il polacco costò al Marsiglia 12 milioni tra parte fissa e bonus, per cui non dovrebbe essere troppo costoso. L’altra opzione per i viola sarebbe un’altra conoscenza del nostro campionato, Leonardo Pavoletti, anche lui passato all’ombra del Vesuvio, senza però lasciare il segno, e adesso a Cagliari.

Dell’eventuale cessione del polacco, il Napoli detiene i diritti sul 20% della plusvalenza che il Marsiglia registrerà, quindi non sarebbe neanche troppo dispiaciuto di ritrovarselo in Serie A.