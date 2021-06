Borghi su Basic: “Ha tante qualità. Lo osservi ed immagini un mediano di struttura, io l’ho visto andare oltre”

Stefano Borghi ha rilasciato alcune parole su Toma Basic ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Il giocatore classe 1996 sarà probabilmente il primo colpo del Napoli targato Spalletti. Secondo il Corriere dello Sport Giuntoli già nel 2020 provò a intavolare una trattativa con il Bordeaux, ma i girondini rifiutarono. Di seguito le parole del giornalista:

“È un giocatore particolare, ha una buona struttura fisica ma non è solo un distruttore di possessi palla avversari, ha anche qualità ed è un giocatore che si muove in mezzo al campo. Tu lo osservi ed immagini il mediano di struttura e di equilibrio, io invece l’ho visto anche aprirsi verso destra o spostarsi in avanti per vie centrali”.