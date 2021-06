Il Napoli sta finalizzando il primo colpo di mercato, continuano le trattative per Basic: la formula proposta

Le trattative per il ragazzo croato di 24 anni del Bordeaux sembrano essere andate bene finora, mancano alcuni dettagli per definire un affare che pare in chiusura. Toma Basic soddisfa il Napoli, sotto tutti i punti di vista: giovane, buon rendimento nella sua Ligue 1 e, nonostante questo, un costo relativamente basso (intorno ai 10 milioni di euro). La dirigenza azzurra ha visto delle potenzialità in questo centrocampista e vuole scommettere su di lui.

Il Napoli avrebbe discusso anche la formula con il Bordeaux, formula che potrebbe soddisfare entrambi i club: prestito con obbligo di riscatto, secondo La Repubblica. Questa formula proposta dal Napoli soddisferebbe l’esigenza del club di contenere i costi, sia in termini di spesa complessiva per l’acquisto del ragazzo, sia perché il suo ingaggio non è elevato e rientra perfettamente negli standard prefissati da De Laurentiis. Dal canto suo, il Bordeaux potrebbe non frenare la cessione, in vista di un “obbligo” di riscatto.

Inoltre, ha aggiunto il Corriere dello Sport, Basic ha già detto sì agli azzurri e non vede l’ora di sposare Napoli. Secondo il quotidiano, il Bordeaux – in virtù della scadenza del contratto di Basic fra un anno – vorrebbe subito cedere il centrocampista croato e chiederebbe almeno 10 milioni di euro. In Napoli cerca di ottenere uno sconto e di abbassare il prezzo intorno agli 8 milioni di euro.