Il Feyenoord chiede 20 milioni per Senesi, il Napoli punta sulla volontà dell’argentino per abbassare il prezzo

Marcos Senesi è da tempo inserito nelle liste di gradimento del Napoli, che ci sta seriamente pensando per rinforzare la propria difesa, che tra l’altro resterà orfana del centrale Maksimovic siccome il serbo andrà in scadenza di contratto fra meno di un mese. Il difensore argentino, a 24 anni, si è consacrato in Olanda con la maglia del Feyenoord giocando un ottima stagione, collezionando 41 partite e anche 3 gol, tutti nelle 32 gare giocate in campionato.

Su Senesi non c’è nemmeno solo il pressing del Napoli, anzi, parrebbe esserci anche l’Atalanta ma la dirigenza azzurra conta sui contatti ben avviati con l’entourage del calciatore e sul gradimento della piazza per poter concludere l’affare. La trattativa viene complicata anche dalla richiesta economica del Feyenoord: secondo la Gazzetta dello Sport, gli olandesi vogliono 20 milioni di euro (e avrebbero addirittura rifiutato offerte da circa 17 milioni di euro da due club spagnoli).