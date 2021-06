Giuntoli continua a monitorare Montero dell’Atletico Madrid: il ragazzo costerebbe solo 4 milioni

A detta della Gazzetta dello Sport, il Napoli – tra i vari profili monitorati – continua a tenere sotto occhio Francisco Montero per la difesa. Il giovane centrale difensivo ha destato l’interesse del ds azzurro Cristiano Giuntoli, che ha pensato a lui per rimpiazzare il partente Maksimovic con un ragazzo promettente e di buon fisico. Il quotidiano ricorda che il ragazzo di proprietà dell’Atletico Madrid, che ha giocato l’ultima stagione in prestito al Besiktas: “a fine giugno ritornerà al club di appartenenza e il club potrebbe anche decidere di cederlo. Il Napoli è interessato a questo ragazzo dal fisico possente, forte nel gioco aereo e che potrebbe far coppia con Manolas“.

“Montero è un mancino, Simeone lo ha utilizzato anche da esterno in qualche occasione – ricorda ancora la Rosea. L’interessamento del club napoletano per il giovane Under 21 spagnolo è stato confermato anche da Aljandro Camano, il suo procuratore, che ha avuto contatti con lo stesso Giuntoli. Il suo cartellino non ha un costo eccessivo, si aggira intorno ai 4 milioni di euro, ma il dirigente napoletano potrebbe chiederne anche il prestito. Montero dovrebbe completare la difesa che ha già perso Maksimovic (scadenza contratto) e che potrebbe perdere anche Koulibaly”.