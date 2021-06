De Laurentiis chiede 50 milioni per Koulibaly: dietrofront per due club, altri due sperano in un ravvedimento del presidente

“La difesa potrebbe fare a meno di Kalidou Koulibaly, l’indiziato numero uno per essere ceduto. Il costo del suo cartellino (50 milioni di euro), però, sta allontanando quei club che l’avrebbero voluto stanziando, tuttavia, una cifra inferiore“. Questa è la situazione attuale riguardante il senegalese, sulle pagine della Gazzetta dello Sport di oggi.

Le dinamiche sono chiare e sono state ripetute tutti gli anni, nel corso delle scorse sessioni estive di calciomercato: Koulibaly, uno dei migliori centrali di difesa al mondo, finisce nei pensieri dei migliori club del mondo che vorrebbero strapparlo al Napoli. Sono generalmente due i fattori che non hanno permesso la cessione di Kalidou: la resistenza del presidente Aurelio De Laurentiis, che anno dopo anno ha sempre resistito anche alle offerte più corpose per lui; l’amore di Koulibaly per Napoli, squadra e città, che non lo ha mai messo davvero in condizione di andarsene.

Ora, però, i grandi club sono tornati ad offrire per lui e – come ha precisato il quotidiano – mentre due si sono defilati dopo la prima richiesta di De Laurentiis, altri due tentano di resistere e sperano ancora di riuscire ad accaparrarsi il difensore. “Manchester United e Liverpool hanno risolto il problema virando su altri giocatori, mentre il PSG e il Real Madrid contano ancora sul ravvedimento di Aurelio De Laurentiis“.